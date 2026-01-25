Juventus travolgente all’Allianz | Napoli battuto 3-0 nello scontro Champions

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante all’Allianz Stadium, battendo il Napoli 3-0 nella 22ª giornata di Serie A. La prestazione dei bianconeri ha permesso di rafforzare la propria posizione in classifica e di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. Il Napoli, invece, ha incontrato alcune difficoltà che hanno inciso sull’andamento della partita, evidenziando le sfide di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

La Juventus supera nettamente il Napoli con un secco 3-0 all’Allianz Stadium nel big match della 22ª giornata di Serie A, rilanciando con forza la propria corsa alla qualificazione Champions e approfittando delle difficoltà fisiche e strutturali degli azzurri. Una Juve subito padrona del campo. L’avvio di gara racconta immediatamente l’inerzia della serata. La Juventus prende in mano il possesso, spinge sulle corsie e costringe il Napoli a difendersi basso. Le prime occasioni arrivano già nei primi venti minuti, con Thuram che colpisce il palo e McKennie che sfiora il vantaggio di testa. Gli azzurri provano a rispondere in ripartenza, ma la sensazione è che il controllo sia tutto bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

