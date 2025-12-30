Roma travolgente all’Olimpico | Genoa battuto 3-1 giallorossi quarti in classifica
La Roma si impone sull'Olimpico battendo il Genoa 3-1. Nel primo tempo, i giallorossi trovano i gol di Soulé, Koné e Ferguson, confermando una buona ripresa dopo la sconfitta contro la Juventus. Con questa vittoria, la squadra si colloca al quarto posto in classifica, consolidando la posizione in campionato.
Tutto nel primo tempo per la Roma, che stende il Genoa con Soulé, Koné e Ferguson. Ripartenza convincente dopo il ko con la Juve. La Roma non fallisce l’appuntamento del posticipo della 17ª giornata di Serie A e supera il Genoa 3-1 davanti al pubblico dell’Olimpico. Una partita indirizzata già nella prima mezz’ora, con i . 🔗 Leggi su Sportface.it
