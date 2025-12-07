Superlega Sir Susa Scai travolgente a Milano | Allianz ko in tre set
Da qualche partita a questa parte la Sir Susa Scai Perugia aveva iniziato a vincere con regolarità. Mancava una seconda missione: quella di tornare a convincere.E oggi, con un Allianz Cloud gremito da quasi seimila persone che non ha potuto far altro che applaudire, questa missione è stata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Superlega, la Sir Susa Scai Perugia è arrivata in Giappone
Superlega, la Sir Susa Scai Perugia ha fatto tappa in Comune
Superlega, la Sir Susa Scai Perugia al lavoro per l'inizio del campionato
Vittoriaaaaaaaaaaa!! Allianz Milano - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (10-25, 19-25, 19-25) #BlockDevils #superlega - facebook.com Vai su Facebook
Vittoriaaaaaaaaaaa!! Allianz Milano - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (10-25, 19-25, 19-25) #BlockDevils #SuperLega Vai su X
Superlega, la Sir giganteggia in casa di Milano: è 3-0 - 0 consecutivo dopo Cisterna e Grottazzolina, la Sir Susa Scai Perugia chiude il girone di andata nel migliore dei modi! assisisport.it scrive
Volley Superlega. Sir Perugia a Milano. Ultimo match di andata - Giunge oggi a metà del suo svolgimento la superlega maschile, la Sir Susa Scai Perugia va in trasferta con l’obiettivo di consolidare la posizione di vertice della classifica. Lo riporta lanazione.it
La Sir Susa Scai chiude con il botto il girone d’andata: Milano travolta in tre set - All’Allianz Cloud ed al cospetto di un avversario ostico come Milano, Perugia mostra il lato migliore di se stessa. Scrive umbria24.it