La Juventus ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative per Youssef En-Nesyri, interrompendo le attività di mercato relative all’attaccante. La visita del direttore sportivo Marco Ottolini a Istanbul non ha portato a un accordo, e l’affare rimane in fase di valutazione. La società quindi mantiene una posizione di attesa, monitorando eventuali sviluppi futuri senza pressioni immediate.

La Juventus si ferma e prende tempo. Il viaggio a Istanbul del direttore sportivo Marco Ottolini si chiude senza fumata bianca: l’operazione Youssef En-Nesyri non decolla e il dossier viene messo in stand-by. I contatti con il Fenerbahçe avevano portato a un’intesa tra club, ma il punto decisivo è mancato. La formula proposta – prestito oneroso con opzione – non ha acceso il sì del giocatore, apparso tiepido all’ipotesi Torino. Un segnale che ha spinto la dirigenza a non forzare i tempi. Sul tavolo resta anche una pista estera: l’area iberica continua a monitorare la situazione e l’entourage dell’attaccante attende sviluppi, senza però un affondo risolutivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, stop En-Nesyri: affare congelato

