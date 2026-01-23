En-Nesyri Juve blitz decisivo per l’attaccante | l’affare è in chiusura! Svelate le cifre

La Juventus si avvicina alla definizione dell’acquisto di En-Nesyri, con un intervento deciso per chiudere l’affare. L’operazione, che mira a rafforzare l’attacco di Spalletti, sta entrando nella fase finale, con le cifre dell’accordo ormai svelate. Questa mossa rappresenta un passo importante per la rosa bianconera, che intende rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

En-Nesyri Juve, può esserci la svolta in attacco. Ecco cosa trapela: le cifre del possibile affareEn-Nesyri potrebbe presto approdare alla Juventus, segnando un cambiamento nel reparto offensivo.

En-Nesyri si allontana dal Napoli: blitz della Juve in Turchia per l'attaccante marocchinoYoussef En-Nesyri si allontana dall'interesse del Napoli.

Juve, blitz En-Nesyri a Istanbul: accordo vicino, le cifre e la formulaLa cassa comanda in casa Juventus, anche e soprattutto nel mercato. Damien Comolli, dal suo arrivo di quest'estate, è stato chiaro. Ogni euro conta, dopo averne persi quasi un miliardo in dieci anni - ... corrieredellosport.it

Pagina 3 | Juve altra pasta, quella tensione e l'ultima tappa: En-Nesyri, dentro il blitz di OttoliniI bianconeri hanno definito l'accordo con il Fenerbahce. Quando può esordire il marocchino e l'affare Mateta che ormai si può fare in un solo caso ... tuttosport.com

En-Nesyri vede la Juve Chivu, fuga Perisic Toro, sempre più Jappert Buongiorno, con la prima pagina di Tuttosport del 23 gennaio - facebook.com facebook

Colpo Juve, il ds Ottolini a Istanbul: “L’operazione En-Nesyri è in chiusura” x.com