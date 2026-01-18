Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: focus sulle alternative a Mateta e sullo stato dell’affare En-Nesyri. La nostra cronaca quotidiana offre le ultime notizie, analisi e approfondimenti sulle attività e le strategie della società bianconera, mantenendo i lettori informati sulle principali novità della giornata.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 18 gennaio 2026. En-Nesyri Juve, la strada per il marocchino si complica? Questa squadra si è inserita nella corsa all’attaccante. I dettagli. Ore 16:00 – En-Nesyri Juve, il giocatore sarebbe stato proposto anche all’Aston Villa. Sul marocchino, oltre ai bianconeri, c’è anche il Napoli di Conte Calciomercato Juve, non solo Mateta: sulla lista di Comolli e Ottolini ci sono altri due nomi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le alternative a Mateta e il punto sull’affare En-Nesyri

Ultimissime Juve LIVE: chi è En-Nesyri. La conferenza stampa di Spalletti

Segui le ultime notizie sulla Juventus in tempo reale. In questa versione aggiornata, trovi le novità su En-Nesyri e i commenti di Spalletti durante la conferenza stampa. Restiamo connessi per offrirti informazioni precise e affidabili sulle vicende della squadra, con un focus sulle news più recenti e rilevanti per i tifosi bianconeri.

Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconera

Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini. Sul tavolo ci sono diversi nomi, tra cui Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza, che stanno attirando l’attenzione della dirigenza bianconera. In questo periodo, le strategie di mercato si intensificano, puntando a rafforzare la rosa per la prossima stagione. Ecco un aggiornamento sui movimenti e le possibilità in casa Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultimissime Juve LIVE: pronta l’offerta per Mateta. Novità in vista lato Daniel Maldini - facebook.com facebook

Calciomercato #Juve live Le ultimissime x.com