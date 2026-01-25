Juventus-Napoli Spalletti convoca Huli

Luciano Spalletti ha annunciato i convocati per la partita tra Juventus e Napoli, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 18:00 all’Allianz Stadium. La sfida, valida per la Serie A, vedrà la presenza di Huli tra i giocatori disponibili. Si tratta di un match importante per la classifica e le strategie delle due squadre in questa fase della stagione.

Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati per Juventus-Napoli, sfida cruciale di Serie A in programma domenica 25 gennaio 2026 alle 18:00 all'Allianz Stadium. Tra le novità principali spicca la prima chiamata in prima squadra per Raffaele Huli, il portiere della Primavera classe 2008, inserito come terza opzione in

