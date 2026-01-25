juventus napoli probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 25 gennaio alle 18 all’Allianz Stadium. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si sfidano in un match decisivo per la classifica. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita in diretta televisiva.

Juventus-Napoli big match della 22ª giornata di Serie A all’Allianz Stadium: bianconeri e azzurri si sfidano domenica 25 gennaio alle 18.00. Ecco scelte attese, ballottaggi e tutte le opzioni per seguirla in diretta. La domenica della 22ª giornata di Serie A propone una delle sfide più attese del turno: Juventus-Napoli. Il confronto è in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino. In classifica i bianconeri occupano il 6° posto con 39 punti dopo 21 gare, mentre il Napoli è 3° a quota 43. Una gara che mette di fronte la solidità interna della Juventus e la continuità degli azzurri in piena zona Champions. 🔗 Leggi su 2anews.it

