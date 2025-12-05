Serie A Napoli-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus torna allo stadio Maradona per una delle sfide più delicate e affascinanti della stagione. Domenica 7 dicembre, alle 20:45, i bianconeri affronteranno il Napoli in un confronto che, classifica alla mano, pesa doppio: prestigio, morale e continuità di risultati passano tutti da qui.Pre. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Un anno tra Lecce e Napoli, poi il passaggio alla Carrarese. Dopo le esperienze complicate a Lecce e Napoli, Luis Hasa è ripartito dalla Serie B per continuare a costruire il suo sogno: l'esordio in Serie A 1/10 Vai su X

La serie infinita di calci di rigore tra Napoli e Cagliari ha ricordato un momento a suo modo storico per il calcio italiano: in una fredda serata portoghese di cinque anni fa, al Milan servirono 24 rigori complessivi per accedere ai gironi di Europa League. [dal nos - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi sostituirà Lobotka, Openda più di David - Agguantato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver battuto ... Segnala fantamaster.it

Probabili formazioni Napoli-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su David, Hojlund, Lukaku, Lobotka, Yildiz e Neres - Big match al Maradona: il Napoli di Antonio Conte ospita la Juventus di Luciano Spalletti, tutto sulle formazioni del match. Riporta goal.com

Napoli-Juventus: orario e probabili formazioni, dove vedere il match del Maradona e pronostico - Scopri tutto su Napoli–Juventus: dove vedere la partita in diretta, le probabili formazioni, il pronostico e le ultime news sul match di Serie A 2025/26 in programma domenica 7 dicembre 2025 ... Lo riporta tag24.it

Napoli-Juve, probabili formazioni: tornano i titolari, Conte riflette sul centrocampo - Juventus è sempre una delle partite più attese della stagione, quest'anno lo sarà ancor di più: infatti, domenica alle ore 20:45 per la prima volta ... Si legge su tuttonapoli.net

Napoli-Juventus, probabili formazioni Gazzetta: le scelte di Conte e Spalletti | Grafico - Sarà l'occasione per Antonio Conte di confrontarsi con Luciano Spallet ... Scrive msn.com

Napoli-Juve, la gara degli infortuni: Lobotka ko, chi sta peggio tra Conte e Spalletti, formazioni da inventare - Il big match tra Napoli e Juventus condizionato dagli infortuni. Scrive sport.virgilio.it