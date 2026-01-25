L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato l’importanza del rispetto e dell’onestà nel calcio. In un’intervista a Sky, ha sottolineato come il rigore debba sempre essere accompagnato da comportamenti corretti, evidenziando la volontà di mantenere un calcio pulito. Conte ha inoltre ribadito che il suo team non scenderà a compromessi, nemmeno di fronte alle sfide più difficili.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la contro la Juventus Juventus-Napoli, Conte a Sky. Antonio Conte a Sky Sport: «L’impressione fin quando si è stati sull’1-0 è stata una partita equilibrata. C’era la percezione che potesse accadere qualcosa per il pareggio. Poi, dopo il 2-o si sono aperti gli spazi per loro e hanno fatto anche il terzo. Complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi, c’è poco da dire e da imputare a loro che anche stasera hanno dato tutto. Ci sono delle volte in cui riesci ad andare oltre l’ostacolo, altre volte non riesci a terra il cuore oltre l’ostacolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Il rigore? Mi auguro che ci sia sempre onestà, per un calcio pulito. Noi dalla barca non scendiamo, nemmeno in alto mare»

Italiano incrocia le dita verso Bologna Juve: «Mi auguro che lui ci sia ma ha ancora problemi». Poi elogia così Bernardeschi dopo la doppietta!L'allenatore del Bologna si prepara alla sfida contro la Juventus, esprimendo speranze sulla presenza di un giocatore chiave nonostante alcuni problemi fisici.

Leggi anche: Stadio, Fontana: “Mi auguro che l’indagine della Procura sia un atto dovuto. Milano ha …”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: #Juve-Napoli, le ultime di formazione: #Meret in porta, #Vergara ed #Elmas alle spalle di #Hojlund La Gazzetta: #Lukaku scalpita, potrebbe entrare in caso di necessità. #Spalletti si affida a David e Conceicao https://www.ilnapolista.it/2026/01/juve-napoli-le-; Rigore Milan, il retroscena: Allegri visionario, Qualcosa mi diceva che per Leao non era la serata giusta; Panatta e la battuta impetuosa per Antonio Conte: Due giornate? Il Napoli è 'pregno'...; Milinkovic-Savic: Ero un bomber vero. A Napoli ci sono campioni. Le punizioni con Mihajlovic? Con Conte la vedo dura...

Conte: «Il rigore? Mi auguro che ci sia sempre onestà, per un calcio pulito. Noi dalla barca non scendiamo, nemmeno in alto mare»Leggi le parole di Antonio Conte riguardo a Juventus-Napoli, rivelate durante l'intervista su Sky nel post partita ... ilnapolista.it

Conte: Paghiamo cosa passata che non dovevamo fare. Rigore? Spero in onestà. Mai in carriera…Le dichiarazioni del tecnico del Napoli rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro la Juventus ... fcinter1908.it

Antonio #Conte dopo la mancata concessione del calcio di rigore in favore del Napoli ha riferito una frase all'arbitro Mariani. - facebook.com facebook

#CONTE FURIOSO CON LA SQUADRA ARBITRALE PER IL RIGORE ALL' #INTER: "VERGOGNATEVI!!!!" #InterNapoli #Inter #Napoli x.com