Conte | Napoli in mare aperto con onde alte ma non si molla Rigore su Hojlund? L’importante é che ci sia sempre onestà

Antonio Conte ha commentato la situazione del Napoli, paragonandola a un mare in tempesta. Nonostante le difficoltà e la recente sconfitta contro la Juventus, il tecnico ha sottolineato l’importanza di mantenere l’onestà e la determinazione. La squadra, pur affrontando un momento complesso, continua a credere nei propri mezzi, con l’obiettivo di reagire e migliorare, senza rinunciare ai propri valori e alla volontà di lottare.

Tempo di lettura: 2 minuti “In questo momento ci troviamo in mare aperto con le onde alte: se qualcuno vuole scendere dalla nave faccia pure, ma vogliamo provarci con tutte le nostre forze, stiamo vivendo una situazione inverosimile”: così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus che ha fatto scivolare i partenopei a -9 dalla vetta occupata dall’Inter. “Mi chiedete dello scudetto, ma è una domanda assurda – risponde l’allenatore ai microfoni di Sky – perché mancano ancora 16 partite e ci sono tanti obiettivi da raggiungere: noi dobbiamo tenere il miglior atteggiamento possibile, di sicuro non ci piangiamo addosso”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

