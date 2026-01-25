La Roma ha ufficializzato i nomi dei giocatori convocati per la partita di questa sera contro il Milan. Tra le novità, spicca la prima convocazione in giallorosso di Lorenzo Venturino, che si unisce al reparto offensivo. La sfida rappresenta un importante momento di verifica per la squadra, con attenzione alle scelte dell’allenatore Gian Piero Gasperini.

La Roma ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Gian Piero Gasperini lancia una novità importante: prima convocazione in giallorosso per Lorenzo Venturino, inserito nel reparto offensivo. Non arrivano buone notizie dall’infermeria. Rensch è out per una contusione al ginocchio. Restano fuori anche El Shaarawy, Dovbyk, Hermoso e Angelino, tutti non convocati per il big match dell’Olimpico. Ecco la lista completa. Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Pisilli Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, i convocati per il Milan: prima chiamata per Venturino

Leggi anche: Italia, i convocati di Gattuso: prima chiamata per Caprile, torna Scamacca

Casertana-Benevento, i convocati di Floro Flores: prima chiamata per CaldirolaSono 22 i giocatori convocati da mister Floro Flores per la sfida tra Casertana e Benevento, in programma domani alle 17:30 al “Pinto”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: I convocati giallorossi per Roma-Stoccarda; Roma, i convocati per il Torino: ci sono Malen e Vaz. Ancora out Ferguson e Dovbyk; I convocati per la Roma; Roma, i convocati contro il Torino: out El Shaarawy, Bailey, Ferguson e Angelino.

Roma-Milan, i convocati di Gasperini: c'è Venturino, Rensch e Angelino fuoriGasperini ha scelto gli uomini per il big match di stasera mentre la Curva Sud organizza la sua coreografia ... corrieredellosport.it

Roma-Milan, i convocati di Gasperini: esordio in lista per il classe 2006 VenturinoGian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Milan, giornata numero 22 di Serie A. Prima chiamata per Lorenzo Venturino, giovane attaccante. tuttomercatoweb.com

Roma, i convocati di Gasperini per lo Stoccarda: torna El Aynaoui - facebook.com facebook

#Roma, i convocati di #Gasperini per lo Stoccarda: torna #ElAynaoui x.com