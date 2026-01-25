Juventus | En Nesyri in stand by?

Il trasferimento di Youssef En Nesyri alla Juventus è attualmente in sospeso. Nonostante l’accordo tra i club, che prevede un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto a 20 milioni più bonus, il giocatore non ha ancora confermato ufficialmente il suo trasferimento. La situazione rimane in stand by, con possibili alternative come una cessione definitiva dal Fenerbahçe.

