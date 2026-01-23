La Juventus si avvicina a definire l’acquisto di Youssef En-Nesyri dal Fenerbahçe, rafforzando il reparto offensivo durante la sessione di mercato invernale. L’accordo sembra ormai vicino, rappresentando un’operazione importante per la rosa bianconera. La trattativa, ancora in fase avanzata, potrebbe portare presto l’attaccante marocchino a Torino, contribuendo alle ambizioni della squadra nella seconda parte della stagione.

La Juventus è a un passo dal chiudere il rinforzo invernale più atteso in attacco: Youssef En-Nesyri del Fenerbahce. Secondo le ultime notizie, l’accordo tra i due club è stato raggiunto in linea di principio, con la struttura dell’operazione definita nei minimi dettagli. Marco Ottolini, direttore sportivo bianconero, ha completato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus a un passo da En Nesyri

Juventus: idea En-NesyriLa Juventus valuta l’acquisto di En-Nesyri, un attaccante che risponde alle esigenze del club.

Juventus, smentita su En-Nesyri: non è un obiettivoLa Juventus ha chiarito che Youssef En-Nesyri non è attualmente un obiettivo di mercato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Clamoroso in Serie D: l’ex Juventus Douglas Costa a un passo dal Chievo Verona; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino; En-Nesyiri ad un passo dalla Juve e altre 2 storie sui Bianconeri che potresti esserti perso.

Juventus, il bomber è ad un passo: Spalletti lo aspettaLa Juventus è vicina alla chiusura dell'ennesimo rinforzo per l'attacco. Ottolini si è infatti recato all'estero per concludere l'affare. newsmondo.it

Juventus, mercato e errori ripetuti: non si è imparato dal passatoJuventus, mercato e errori ripetuti: non si è imparato dal passato Il problema più grave in casa Juventus non è soltanto lo stallo del mercato di gennaio, ma il fatto ... tuttojuve.com

En-Nesyri ad un passo dalla Juventus!!! Quanti gol vi aspettate dall'attaccante marocchino fino a fine stagione - facebook.com facebook

Settembre 2013, Copenaghen-Juventus 1-1 (Juve poi eliminata); gennaio 2026, Copenaghen-Napoli 1-1 (Napoli a rischio eliminazione). Continua lo sprofondo di Conte, il generale Custer della Champions Da tre lustri il tecnico leccese passa da un tracollo e x.com