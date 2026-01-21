La Juventus valuta l’acquisto di En-Nesyri, un attaccante che risponde alle esigenze del club. La sua presenza fisica, la forza nel gioco aereo e la capacità di mantenere il possesso palla rappresentano elementi importanti per la rosa. Inoltre, le sue qualità di finalizzazione negli inserimenti centrali potrebbero contribuire a rafforzare l’attacco bianconero.

En-Nesyri offre esattamente ciò che la Juventus cerca: presenza fisica, forza nel gioco aereo, capacità di tenere palla spalle alla porta e finalizzazione negli inserimenti centrali. In stagione ha segnato con regolarità in Süper Lig e ha esperienza europea di alto livello (ex Siviglia), rendendolo un terminale affidabile per alternarsi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: idea En-Nesyri

Juventus, ritorno di fiamma per En-Nesyri: l’idea prende quota nel mercato di gennaioLa Juventus si riavvicina al mercato degli attaccanti, valutando la possibilità di ingaggiare Youssef En-Nesyri nel mercato di gennaio.

Idea En-Nesyri: l’ingaggio è l’ostacolo principaleL’approdo di Youssef En-Nesyri al Napoli si scontra principalmente con il problema dell’ingaggio, considerato l’ostacolo principale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

JUVENTUS HOY: JUVE AHORA VA POR EN-NESYRI

Argomenti discussi: Calciomercato: Napoli, idea En-Nesyri. La Juve vuole subito Mingueza; Calciomercato live: Juve, tutto su En-Nesyri, incontro per Kessié. Inter, idea Dibu Martinez; Juve, tutto su Mateta: nessuna offerta per En-Nesyri; Sportitalia: Lucca, l’agente lo ha proposto alla Juve! Non si è aperto alla Turchia e Premier.

Calciomercato live: Juve, tutto su En-Nesyri, incontro per Kessié. Inter, idea Dibu MartinezSi intensificano i contatti per il centravanti marocchino del Fenerbahce, sorpasso effettuato su Mateta. Il club bianconero al lavoro per riportare in Italia ... lastampa.it

En Nesyri-Juve, si può chiudere in prestito seccoYoussef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997 del Fenerbahce, starebbe scavalcando Mateta del Crystal Palace nella lista delle preferenze della Juventus, o, almeno, lo starebbe facendo ... tuttojuve.com

Proseguono le manovre della Juventus per l'attacco Gudmundsson è l'ultima idea: occhio all'incastro con la Fiorentina - facebook.com facebook

La Juventus non perde di vista Kessié: nuovi contatti, è un'idea per l'estate x.com