Juve Spalletti conferma l’assetto | Conceição torna titolare

Luciano Spalletti ha deciso di confermare l’assetto della Juventus, mantenendo l’ossatura che ha mostrato buoni risultati nel secondo tempo contro il Benfica in Champions League. Con Conceição nuovamente titolare, il tecnico italiano punta a consolidare la squadra e a proseguire sulla strada della stabilità e della continuità in vista delle prossime sfide stagionali.

Le indicazioni arrivate dalla Champions hanno lasciato il segno. Luciano Spalletti prepara la Juventus ripartendo dal secondo tempo contro il Benfica e conferma l'ossatura che ha dato risposte immediate. Davanti c'è una scelta chiara: Miretti scivola in panchina, mentre Francisco Conceição torna titolare dal primo minuto dopo il problema muscolare accusato contro la Roma allo Stadium. Sulla trequarti cambia l'assetto: Weston McKennie viene accentrato alle spalle dell'attaccante, ancora una volta favorito per partire dall'inizio. Dietro nessuna sorpresa. Spalletti insiste sulle certezze: esterni confermati, coppia centrale invariata, così come il tandem di centrocampo che nelle ultime settimane è diventato il perno del gioco bianconero.

