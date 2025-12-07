Conceiçao dalla panchina? Tuttosport | è più probabile che Spalletti opti per questo assetto meno spregiudicato

. Il portoghese diventerebbe arma a gara in corso. Nessun grosso cambiamento in difesa per la  Juventus  rispetto all’ultima uscita di campionato, con  Luciano Spalletti pronto a riproporre la linea a tre.  Teun Koopmeiners  tornerà ad agire da  braccetto, al fianco d i  Kelly  e  Kalulu, per offrire ai bianconeri un’ uscita di palla più fluida e verticale. I dubbi sulle fasce e l’assetto condizionato. La vera incertezza per  Spalletti  riguarda le  corsie esterne  e gli  interpreti lanciati sulla trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

