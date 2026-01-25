Juve Napoli Primavera 2-0 LIVE | ultimi 20 minuti di gara bianconeri in meritato vantaggio

Segui gli ultimi 20 minuti della partita tra Juventus e Napoli Primavera, con la Juventus in vantaggio 2-0. Questa cronaca offre una panoramica aggiornata sul match, comprensiva di sintesi, moviola, tabellino e risultato, valido per la 22ª giornata del campionato 202526. Restate con noi per tutte le novità in tempo reale su questa sfida tra due delle squadre più competitive del torneo.

di Fabio Zaccaria Juve Napoli Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro il Lecce fuori casa ospita il Napoli, gara fondamentale fra 2 formazioni con gli stessi punti in classifica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli Primavera 2-0: sintesi e moviola. 74? Dolorante Elimoghale, temporaneamente fuori dal campo il giocatore di Padoin 70? Conclusione alta di Elimoghale, ottimo però l’ingresso del classe 2009 67? Giro palla del Napoli, bianconeri però attenti a recuperare il pallone 63? VERDE VICINO AL GOL- Magia di Merola, tunnel e di esterno serve per Grelaud, il belga mette al centro con Verde che colpisce al volo: miracolo di Spinelli 62? Ora il Napoli prova a rialzare il pressing, bianconeri però reattivi nel riprendere subito il possesso 56? GOL DI MONTERO- Calcio d’angolo per i bianconeri, Montero liberissimo, aggancia e calcia sul primo palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

