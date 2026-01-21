Segui la cronaca in tempo reale di Lecce-Juve Primavera, valida per la 21ª giornata del campionato 202526. A pochi minuti dalla fine, le due squadre sono ferme sul punteggio di 1-1. Qui troverai la sintesi, il tabellino, le principali azioni e gli aggiornamenti più recenti sul risultato.

di Fabio Zaccaria Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l’Inter nel Derby d’Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all’ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: 1-1 sintesi e moviola. 85? Anche Montero fa il suo ingresso in campo per questo finale 75? Altro cambio per la Juve- Tiozzo esce e viene rimpiazzato da Makiobo 73? PENEV IPNOTIZZA TIOZZO- Errore di Tiozzo che si fa parare il rigore, Penev bravo ad intuire la traiettoria 72? RIGORE PER LA JUVE- Giocata di Keutgen al limite, servizio su Grelaud che rientra e viene fermato con fallo 67? Altro rimbalzo ingannevole, Huli costretto a mettere fuori a mano alzata 64? PALO DI LAERKE- Rimbalzo che inganna Huli, il cross di Laerke si stampa sul palo 62? GOL DELLA JUVE- Leone su schema piazzato confeziona un assist al bacio per Van Aarle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve Primavera 1-1 LIVE: minuti conclusivi, bianconeri alla ricerca del vantaggio

