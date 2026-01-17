Juve Inter Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio del Derby d’Italia!

Segui in tempo reale il match tra Juventus e Inter Primavera, valido per la 20ª giornata del campionato 202526. La partita si è conclusa con un risultato di 0-0. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata dell'incontro, analizzando gli aspetti principali di questa sfida tra le due squadre giovanili.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l'Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Inizia il match, primo possesso per l'Inter Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Inter Primavera 0-0: risultato e tabellino. JUVE PRIMAVERA: (3-4-2-1): Huli; Verde, Rizzo, Van Aarle; Leone, Vallana, Keutgen, Contarini; Finocchiaro, Tiozzo; Pugno A disp.

