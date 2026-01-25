Oggi si gioca Juve-Napoli, una sfida importante per la classifica. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta, le probabili formazioni vedono Meret in porta, con Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund. Analizzare le scelte delle due squadre fornisce un quadro chiaro delle strategie adottate in questa partita, che si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Oggi è il giorno di Juve- Napoli e Antonio Giordano sulla Gazzetta fa il punto sulle probabili formazioni delle due compagini. Juve-Napoli, come ci arrivano le due squadre. Si legge sulla Gazzetta: Le scelte di Luciano Spalletti dovrebbero premiare la squadra che ha avuto la meglio sul Benfica in Champions durante il secondo tempo. Tradotto: fuori Miretti, dentro Francisco Conceicao, al rientro dal primo minuto dopo l’ultimo contrattempo muscolare patito nella gara con la Roma lo scorso 20 dicembre allo Stadium. E nelle scelte del tecnico toscano c’è anche lo spostamento del jolly McKennie in una posizione più centrale sulla linea d’attacco, alle spalle di David ancora una volta candidato a cominciare la sfida dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve-Napoli, le ultime di formazione: Meret in porta, Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund

Napoli, le ultime di formazione: Elmas e Neres titolari, riposano Lobotka e PolitanoIl Napoli si prepara a sfidare il Parma oggi alle 18:30, nel recupero della 16ª giornata di campionato.

Leggi anche: Elmas, Vergara o la sorpresa Marianucci? Chi ci sarà al posto di Lobotka in Napoli – Juve

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Napoli, le ultime in vista della Juve: recupera solo Mazzocchi, Lukaku va in panchina; Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Giovane, Anguissa e Lukaku; Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare.

Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Giovane, Anguissa e LukakuJuventus e Napoli si sfidano in uno dei due big match del ventiduesimo turno di Serie A assieme a Roma-Milan: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Antonio Conte. goal.com

Napoli, Giovane in panchina già per la Juventus? Le ultime e le alternative di ConteIn casa Napoli è corsa contro il tempo per avere a disposizione Giovane per il match di campionato contro la Juventus, in programma domani alle 18 ... msn.com

In tanti anni è capitato che il Napoli affrontasse la Juve con un divario enorme tra le due squadre - facebook.com facebook

Il cuore caldo e la testa fredda di Juventus-Napoli Fabio Quagliarella racconta la sfida su Sky Sport Insider #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli #Juventus #Napoli #Quagliarella x.com