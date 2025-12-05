Elmas Vergara o la sorpresa Marianucci? Chi ci sarà al posto di Lobotka in Napoli – Juve

Il Napoli guarda con fiducia al prossimo impegno in Serie A, contro la Juventus. Un appuntamento importante per dare seguito al momento particolarmente positivo per gli azzurri che, dopo la batosta di Bologna, hanno sempre vinto. Tuttavia, l’emergenza infortuni sta tenendo banco dalle parti di Castel Volturno, considerato lo stop di Stanislav Lobotka. Un infortunio non grave come quelli di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, ma resta comunque un imprevisto non piacevole per Antonio Conte, chiamato a trovare l’ennesima soluzione d’emergenza. Elmas favorito per prendere il posto di Lobotka – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

