Elmas Vergara o la sorpresa Marianucci? Chi ci sarà al posto di Lobotka in Napoli – Juve
Il Napoli guarda con fiducia al prossimo impegno in Serie A, contro la Juventus. Un appuntamento importante per dare seguito al momento particolarmente positivo per gli azzurri che, dopo la batosta di Bologna, hanno sempre vinto. Tuttavia, l’emergenza infortuni sta tenendo banco dalle parti di Castel Volturno, considerato lo stop di Stanislav Lobotka. Un infortunio non grave come quelli di De Bruyne, Anguissa e Gilmour, ma resta comunque un imprevisto non piacevole per Antonio Conte, chiamato a trovare l’ennesima soluzione d’emergenza. Elmas favorito per prendere il posto di Lobotka – ANSA – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Di Lorenzo e Olivera saranno schierati larghi, con Elmas e McTominay in mezzo. Ci sarebbe anche Vergara, ma il suo utilizzo limitato sino ad oggi sconsiglia il tecnico di concedergli una simile opportunità proprio contro i bianconeri - facebook.com Vai su Facebook
Notas de #NapoliCagliari (9) 1-1 (8): Milinkovic-Savic 6,5 Beukema 6,5 Juan Jesus 5,5 Olivera 7 Spinazzola 5,5 Vergara 7 Elmas 6 Mazzocchi 5,5 Politano 5 Ambrosino 5,5 Lucca 6 McTominay 6,5 Hojlund 5,5 Buongiorno 6 David Neres 5,5 Lang 5,5 Conte Vai su X
Elmas, Vergara oppure una mossa a sorpresa. Le ipotesi di Conte per sostituire Lobotka - Quali ipotesi ha Conte per sostituire l'infortunato Stanislav Lobotka? Si legge su mondonapoli.it
Infortunio Lobotka, chi al suo posto? Non solo Elmas e Vergara: Conte studia una mossa a sorpresa - Non c'è pace per il Napoli di Antonio Conte, martoriato dagli infortuni in questa prima parte di stagione. Come scrive msn.com
Elmas o Vergara contro la Juventus? La scelta di Conte dopo Napoli-Cagliari e la possibile novità - Domenica al Maradona arriverà la Vecchia Signora guidata dall'ex di turno Luciano Spalletti. Riporta msn.com