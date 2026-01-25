Juve-Napoli le pagelle | Locatelli serata da Oscar | 8 Notte fonda per Juan Jesus 4

Analisi delle pagelle di Juve-Napoli: Locatelli si distingue con un 8, mentre Juan Jesus si trova in difficoltà con un 4. Thuram si impone come figura dominante, e Miretti e Kostic si fanno valere dalla panchina. In campo torna Lukaku, anche se sbaglia clamorosamente un'occasione da gol. Un confronto che evidenzia le performance individuali e le dinamiche della partita.

