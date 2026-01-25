Juve-Napoli le pagelle | Locatelli serata da Oscar | 8 Notte fonda per Juan Jesus 4

Analisi delle pagelle di Juve-Napoli: Locatelli si distingue con un 8, mentre Juan Jesus si trova in difficoltà con un 4. Thuram si impone come figura dominante, e Miretti e Kostic si fanno valere dalla panchina. In campo torna Lukaku, anche se sbaglia clamorosamente un'occasione da gol. Un confronto che evidenzia le performance individuali e le dinamiche della partita.

Thuram è dominante, Miretti e Kostic efficaci dalla panchina. Si rivede in campo Lukaku, che però clicca clamorosamente l'occasione del gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciatoNella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) errore graveNella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli.

