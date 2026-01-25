La partita tra Juventus e Napoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, si conclude con la vittoria dei bianconeri per 1-0, grazie alla rete di David. Buongiorno si distingue con una parata decisiva sul raddoppio. Nonostante le numerose assenze, entrambe le squadre scendono in campo con determinazione, offrendo uno spettacolo equilibrato e ricco di tensione. La sfida si conferma un momento importante nel prosieguo del campionato.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve-Napoli 1-0, David porta avanti i bianconeri mentre Buongiorno salva il raddoppio (LIVE)

Juve Napoli 1-0 LIVE: bianconeri avanti con il gol di David! Poco dopo Conceicao a un passo dal raddoppio!Nella 22ª giornata di Serie A, Juventus e Napoli si affrontano in una sfida combattuta.

Verona Juve Primavera 0-1 LIVE: Biggi porta avanti i bianconeri, zampata vincenteLa sfida tra Verona e Juventus Primavera si è conclusa con una vittoria dei bianconeri grazie alla rete di Biggi, che ha deciso il risultato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Napoli-Cagliari, tutto già pronto negli spogliatoi del Maradona

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro.

Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di DavidLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Live Juventus-Napoli 0-0, si parte all'Allianz Stadium: Meret titolareIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Manna: " #Juve- #Napoli per Juanlu Sanchez Ci piace e l'abbiamo trattato. Abbiamo la rosa ai minimi storici, ma operiamo in difficoltà" x.com

Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook