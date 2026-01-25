Segui la diretta di Juve-Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526. La partita si è conclusa con uno 0-0, con un palo di Thuram tra i momenti salienti. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato, offrendo un quadro completo dell’incontro tra due delle principali squadre della massima serie italiana.

di Andrea Bargione Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno. All’Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 0-0: sintesi e moviola. 20? NAPOLI IN AVANTI – Ci provano gli ospiti dopo un errore di impostazione della Juventus: Elmas prova la conclusione in porta con Elmas prima e poi, dopo un altro errore dei bianconeri, ci prova Hojlund ma la palla termina sul fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli 0-0 LIVE: palo di Thuram!

Juve Napoli 0-0 LIVE: Thuram cerca Conceicao, fischiato fuorigiocoLa sfida tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526, si conclude senza reti.

Gol Thuram, Juve Benfica 1-0: il francese fulmina Trupin sul primo palo – FOTONella sfida tra Juventus e Benfica, Thuram ha segnato il gol decisivo al 1-0, con un tiro che ha superato Trupin sul primo palo, grazie anche a una deviazione che ha modificato la traiettoria.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Inter-Napoli 2-2: gol e highlights | Serie A

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juve-Napoli, sulla scacchiera di Spalletti e Conte; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Live Juventus-Napoli 0-0, si parte all'Allianz Stadium: Meret titolareIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: bianconeri in pressing assolutoLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Manna: " #Juve- #Napoli per Juanlu Sanchez Ci piace e l'abbiamo trattato. Abbiamo la rosa ai minimi storici, ma operiamo in difficoltà" x.com

Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook