Gol Thuram Juve Benfica 1-0 | il francese fulmina Trupin sul primo palo – FOTO

Nella sfida tra Juventus e Benfica, Thuram ha segnato il gol decisivo al 1-0, con un tiro che ha superato Trupin sul primo palo, grazie anche a una deviazione che ha modificato la traiettoria. La partita si è conclusa con questa rete, confermando l'importanza del momento e la capacità del francese di sfruttare le occasioni offensive.

Gol Thuram, Juve Benfica 1-0: il francese fulmina Trupin sul primo palo, complice anche una deviazione che corregge la traiettoria. La sfida dello Stadium contro il Benfica si stava trasformando in un rebus intricato per la Juventus di Luciano Spalletti. Dopo un primo tempo a reti bianche, caratterizzato da un possesso palla sterile e qualche brivido di troppo causato dalle ripartenze portoghesi guidate da Sudakov, l’incantesimo si è finalmente spezzato al minuto 55. L’invenzione di Khéphren Thuram. Il protagonista assoluto della serata è Khéphren Thuram, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento di massima tensione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Thuram, Juve Benfica 1-0: il francese fulmina Trupin sul primo palo – FOTO Thuram Juve, il francese scalpita: può tornare titolare contro il Benfica in Champions League? A cosa sta pensando SpallettiThuram si prepara a tornare in campo con la Juventus, con possibilità di partire titolare contro il Benfica in Champions League. Gol Rabiot in Torino Milan: prodezza da casa sua dell’ex Juventus. È il primo gol del francese con la maglia rossonera – FOTOAd inizio partita, Rabiot ha regalato un momento di grande spettacolo con un gol spettacolare contro il Torino, segnando il suo primo centro con la maglia del Milan. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; Thuram: 'Benfica grande squadra. Non facciamo calcoli'; Juventus, Thuram: Ci sentiamo più forti di prima. Spalletti mi chiede più gol; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Juventus-Benfica 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: gol di ThuramLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Spalletti discute due volte con un tifoso: prima e dopo l'1-0 della Juventus con il BenficaSi sblocca al 55' la partita di Champions League tra Juventus e Benfica, 1-0 per i bianconeri con gol di Khephren Thuram. Il francese combina al. tuttomercatoweb.com "LA JUVE È UN MODO DI ESSERE". La mia domanda a Khepren Thuram alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica. - facebook.com facebook Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti e Khephren Thuram sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Benfica di Champions League. #juventusnews24 #Conferenzaspalletti #championsleague @BaridonMarco x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.