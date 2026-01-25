Juve Napoli 0-0 LIVE | Thuram cerca Conceicao fischiato fuorigioco

La sfida tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526, si conclude senza reti. Durante l'incontro, Thuram ha cercato Conceicao, mentre un episodio di fuorigioco ha suscitato fischi. Di seguito, la sintesi, le decisioni della moviola e i dettagli del risultato.

di Andrea Bargione Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell'ultimo turno. All'Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 0-0: sintesi e moviola. 9? FASE DI STUDIO – Lunga fase di studio in campo con la Juventus che prova a spingere sulla destra con Conceicao: ancora partenopei attenti.

