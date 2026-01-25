Alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, si apre il confronto tra Juventus e Napoli, valido per la ventiduesima giornata di Serie A. La partita si presenta equilibrata, con entrambe le squadre che affrontano la sfida con alcune assenze e un recupero significativo. Segui in tempo reale gli sviluppi di questa sfida tra due delle principali protagoniste del campionato italiano.

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juve-Napoli 0-0, inizia il match all’Allianz Stadium (LIVE)

Juve Napoli LIVE 0-0: inizia il big match all’Allianz StadiumAlle ore 20:45, all’Allianz Stadium, prende il via il match tra Juventus e Napoli, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526.

Juve Napoli LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime di formazioneSegui in tempo reale l’andamento di Juve-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A 202526.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juve-Napoli, sulla scacchiera di Spalletti e Conte; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Live Juventus-Napoli 0-0, si parte all'Allianz Stadium: Meret titolareIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: bianconeri in pressing assolutoLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Manna: " #Juve- #Napoli per Juanlu Sanchez Ci piace e l'abbiamo trattato. Abbiamo la rosa ai minimi storici, ma operiamo in difficoltà" x.com

Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook