Alle ore 20:45, all’Allianz Stadium, prende il via il match tra Juventus e Napoli, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. Di seguito, forniamo una panoramica completa sulla partita, con aggiornamenti in tempo reale, moviola, tabellino e cronaca, per seguire gli sviluppi di questa importante sfida tra due delle principali protagoniste del campionato.

di Andrea Bargione Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno. All’Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 0-0: sintesi e moviola. inizia la sfida! Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Napoli 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Napoli LIVE 0-0: inizia il big match all’Allianz Stadium

Un giocatore di spicco di Conte, emerso nel match contro la Lazio, ha subito un infortunio che potrebbe comprometterne la partecipazione alla prossima sfida contro il Napoli all'Allianz Stadium.

