Joseph Luke Cecchini, atleta olimpico, ha scelto di trasferirsi dal Canada a Selvino per seguire la propria passione per lo skeleton. In vista di Milano Cortina 2026, ricordiamo il percorso di questo sportivo che ha unito due nazioni nel perseguimento del sogno olimpico, contribuendo alla crescita dello Sci Club Selvino. La sua storia testimonia dedizione e impegno nello sport, valori fondamentali per le future sfide olimpiche.

Articolo. In attesa di Milano Cortina 2026 riviviamo la storia dello skeletonista che ha lasciato il Canada per inseguire il sogno olimpico con Sci Club Selvino Le Olimpiadi sono di fatto una scelta fra il cuore e la ragione. Investire tutto per una sola competizione oppure cercare di distribuire le energie per una carriera che possa essere meno avara di soddisfazioni in caso di errore? Se chiedete a un atleta, la risposta probabilmente potrà essere una soltanto: andare all-in sulla rassegna a cinque cerchi che conduce nell’Olimpo anche solo chi possa partecipare. Chiaramente dipende dalle aspettative che si possono creare alla vigilia, ma essere parte delle Olimpiadi per una fetta abbastanza grande di atleti è un sogno che si realizza e basterebbe soltanto quello per essere orgogliosi dei risultati raggiunti nella propria carriera. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Joseph Luke Cecchini, l’olimpionico che dal Canada arrivò a Selvino

