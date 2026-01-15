Stasera in tv la seconda puntata di Don Matteo 15 | l' arrivo di Mathias che sconvolge i piani di Diego l' ira di Cecchini e un soffitto crollato

Stasera in tv va in onda la seconda puntata di Don Matteo 15, con l’arrivo di Mathias che mette in discussione i piani di Diego. La puntata presenta anche l’ira di Cecchini e un improvviso crollo del soffitto, creando un intreccio di eventi che coinvolge i personaggi principali. Un episodio che promette suspense e nuove svolte nella storia della serie, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Quando pensavi che le cose per il povero Capitano Diego Martini non potessero andare peggio, ecco che Don Matteo 15 spiazza con un colpo di scena degno delle migliori telenovelas. Giulia Mezzanotte ( Federica Sabatini ) è scappata davanti all’anello di fidanzamento, il soffitto di casa le è crollato addosso (letteralmente), Cecchini gli ha sbattuto la porta in faccia e ora deve dormire sul divano della nuova Marescialla Caterina Provvedi ( Irene Giancontieri ). Non vanno meglio le cose nella seconda puntata, stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove ci sono anche tutti gli episodi e le vecchie stagioni on demand). 🔗 Leggi su Amica.it

