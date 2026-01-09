Dal Messico al Canada | ecco la nuova pipeline del fentanyl che spaventa gli Usa

Negli ultimi anni, le rotte internazionali del fentanyl hanno subito importanti cambiamenti, evidenziando una crescente complessità nelle modalità di traffico tra Messico e Canada. Questa evoluzione rappresenta una sfida crescente per le autorità statunitensi, preoccupate per l'aumento della disponibilità di un oppioide altamente pericoloso. Analizzare questa nuova

Negli ultimi anni le rotte internazionali del fentanyl, il potente oppioide sintetico, hanno visto un cambio significativo. Le autorità statunitensi hanno recentemente notato come le reti di cartelli messicani e le organizzazioni criminali cinesi stiano utilizzando il porto di Vancouver, in Canada, come un hub chiave per trafficare questa droga negli Stati Uniti e nell'Asia-Pacifico. Questa nuova "pipeline" del fentanyl ha sollevato preoccupazioni tra le forze di polizia, che affermano che Vancouver sta diventando un punto di transito cruciale per il narcotraffico. Secondo fonti investigative statunitensi, molti carichi di pillole di fentanyl e precursori chimici partono dal porto di Mazatlán, in Messico, diretti a Vancouver, da dove vengono successivamente spediti verso i porti occidentali degli Stati Uniti, camuffando l'origine canadese per eludere i controlli doganali americani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

