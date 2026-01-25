Italiano ammette | Concediamo troppo agli avversari ma non sono convinto del rosso a Skorupski!

Dopo la sconfitta contro il Genoa, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha commentato alcuni aspetti della partita, tra cui le decisioni arbitrali. In particolare, ha ammesso che la squadra concede troppo agli avversari, esprimendo qualche dubbio sulla valutazione del rosso a Skorupski. Ecco le sue parole, analizzate nel contesto di una sfida complicata e combattuta.

Genoa-Bologna 3-2, Italiano: "Rosso a Skorupski? Non è occasione da gol. Paghiamo errori"Al Ferraris, Vincenzo Italiano commenta con rammarico la sconfitta del Genoa contro il Bologna, conclusa sul 3-2.

Italiano: Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, concediamo troppo dietroDopo la sconfitta al debutto contro l'Aston, il Bologna contro il Friburgo va a caccia della prima vittoria in Europa League. Abbiamo analizzato la prima partita giocata con il Basilea e abbiamo ... sportmediaset.mediaset.it

