Genoa-Bologna 3-2 Italiano | Rosso a Skorupski? Non è occasione da gol Paghiamo errori

Al Ferraris, Vincenzo Italiano commenta con rammarico la sconfitta del Genoa contro il Bologna, conclusa sul 3-2. L’allenatore evidenzia come il rosso a Skorupski non abbia rappresentato un’occasione da gol, sottolineando invece gli errori che hanno pesato sul risultato finale. Una giornata difficile per i rossoblù che, nonostante la buona prestazione, non sono riusciti a conquistare i punti.

Genova, 25 gennaio 2026 – E' un Vincenzo Italiano mesto in volto quello che si presenta in sala stampa al termine della sconfitta del Ferraris. Il tecnico rossoblù cerca di analizzare l'incontro, provando a leggere il match dai due volti messo sul rettangolo verde dai suoi ragazzi ma soprattutto l'episodio che ha cambiato il volto della partita: "Ci sono sessanta minuti e poi i minuti dopo l'espulsione. Abbiamo migliorato le partenze ad handicap. Poi, come dico sempre, in inferiorità numerica è solo fase difensiva. Il rosso a Skoruspki? Dal campo ho avuto l'impressione che dietro quella palla ci fossero quattro-cinque giocatori del Bologna a 40 metri dalla porta.

Skorupski espulso tra le proteste: cos’è successo in Genoa-BolognaDurante la partita tra Genoa e Bologna, valida per la 22ª giornata di Serie A, si è verificato un episodio controverso che ha coinvolto l'espulsione di Skorupski, suscitando proteste e discussioni tra i presenti.

