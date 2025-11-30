Lewis Hamilton ammette | La stagione più dura della mia vita ma sono convinto che miglioreremo

Lewis Hamilton chiude 12° al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail il pilota del team Ferrari ha completato uno dei fine settimana peggiori della sua intera carriera. Malissimo nelle qualifiche e nella Sprint Race, non è stato certo meglio oggi. Partito 17° ha risalito qualche gradino al via e, successivamente, si è giovato di alcuni ritiri per migliorare leggermente uno scenario che l'ha visto comunque anonimo a 1:16 dalla vetta. Max Verstappen ha dominato la scena tagliando il traguardo con 7.9 secondi su Oscar Piastri, mentre è terzo Carlos Sainz a 22.

