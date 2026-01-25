Iran Time | 30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni

Secondo fonti del Ministero della Salute iraniano riportate dal Time, si stima che circa 30.000 manifestanti siano stati uccisi in due giorni di proteste in Iran. La notizia evidenzia la gravità della situazione e le conseguenze delle recenti mobilitazioni nel paese. Questi dati sollevano preoccupazioni sulla gestione delle manifestazioni e sul rispetto dei diritti umani in Iran.

(Adnkronos) – Circa 30.000 manifestanti iraniani potrebbero essere stati uccisi in due giorni. Lo hanno riferito due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano al Time. Secondo le fonti, il numero dei morti durante le recenti proteste antigovernative sarebbe dunque di gran lunga superiore al conteggio ufficiale del governo pubblicato il 21 gennaio

Iran: media, '30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni'Recenti fonti riferiscono che in Iran, nel corso di due giorni, circa 30.

Media Iran: uccisi 12mila manifestantiSecondo quanto riportato da Iran International, nelle recenti proteste in Iran si stima che almeno 12.

