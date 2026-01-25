Iran | media ' 30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni'

Recenti fonti riferiscono che in Iran, nel corso di due giorni, circa 30.000 manifestanti potrebbero aver perso la vita durante le proteste in corso. La situazione resta complessa e difficile da verificare, suscitando attenzione e preoccupazione a livello internazionale.

Londra,25 gen. (Adnkronos) - Circa 30.000 manifestanti iraniani potrebbero essere stati uccisi in due giorni. Lo hanno riferito due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano al Time. Secondo le fonti, il numero dei morti durante le recenti proteste antigovernative sarebbe dunque di gran lunga superiore al conteggio ufficiale del governo pubblicato il 21 gennaio e che parlava di 3.117 morti. Alti funzionari del ministero della Salute iraniano hanno affermato che durante quei due giorni mortali, tra l'8 e il 9 gennaio, il numero di morti è stato così alto che i sacchi per i cadaveri si sono esauriti e le autorità hanno dovuto ricorrere ai camion invece delle ambulanze per trasportare i corpi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Media Iran: uccisi 12mila manifestantiSecondo quanto riportato da Iran International, nelle recenti proteste in Iran si stima che almeno 12.

Iran, l’allarme dei media: «Incursioni dei pasdaran a casa dei manifestanti uccisi»Secondo Iran International, emittente dei dissidenti iraniani, le forze di sicurezza hanno effettuato incursioni nelle abitazioni dei familiari delle persone uccise durante le proteste nell’area orientale di Teheran.

Iran: media, si stimano 12'000 uccisi nelle protesteNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch

Media: "Khamenei trasferito in un rifugio sotterraneo per il rischio di un raid Usa" Lo scrive la testata online Iran International. Compagnie aeree sospendono voli. il figlio di Pezeshkian rompe il silenzio: "Ripristinate Internet o il divario con il popolo sarà incolm - facebook.com facebook

**IRAN: MEDIA, 'KHAMENEI TRASFERITO IN UN RIFUGIO SPECIALE'** = x.com