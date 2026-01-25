iran oltre 30mila morti in due giorni la mattanza degli ayatollah

Negli ultimi due giorni, in Iran, si sono registrate oltre 30.000 vittime a causa delle proteste in corso. La gravità di queste perdite umane evidenzia la durezza del conflitto e la repressione delle manifestazioni. Ogni singola morte rappresenta una tragedia e solleva importanti questioni sulla situazione politica e sui diritti umani nel paese.

Anche un solo morto durante una protesta è una cosa gravissima, che non può essere accettata. Ma i numeri delle vittime di cui si parla in Iran sono a dir poco impressionanti. Solo nell'arco delle due giornate dell' 8 e 9 gennaio "potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30.000 persone ". Lo scrive la rivista Time, citando non associazioni di esuli che vivono all'estero ma due alti funzionari del ministero della Salute iraniano coperti, ovviamente, dall'anonimato. Queste stesse fonti hanno riferito che in un giovedì e venerdì di qualche settimana fa erano finiti anche i sacchi neri, dove riporre i cadaveri, mentre le ambulanze sono state sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran in protesta da 12 giorni contro il governo degli Ayatollah: almeno 12 morti, oggi internet fuori usoDa oltre una settimana, l’Iran è teatro di proteste diffuse contro il governo degli Ayatollah.

L’Iran brucia, l’opposizione: “morti 12.000 manifestanti”. Il regime degli ayatollah minimizza. Trump: “Patrioti iraniani resistete. L’aiuto è in arrivo”. Russia: “Minacce inaccettabili”. Le news in direttaAggiornamenti sulla crisi in Iran: l’opposizione denuncia circa 12.

Iran, Time: «Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione»in Israele sono arrivati il genero di Trump, Jared Kushner, e il suo inviato, Steve Witkoff, per fare il punto della situazione e parlare col premier Benyamin Netanyahu di Iran e Gaza ... ilsole24ore.com

Time, 'potrebbero essere 30mila i morti in 48 ore di repressione in Iran'(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Solo nell'arco delle due giornate dell'8 e 9 gennaio potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30.000 persone: lo scrive la rivista Time, citando due alti f ... tuttosport.com

L’#Iran ha fatto sapere che sono oltre 3mila i morti nelle recenti proteste - facebook.com facebook

