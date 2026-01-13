L’Iran brucia l’opposizione | morti 12.000 manifestanti Il regime degli ayatollah minimizza Trump | Patrioti iraniani resistete L’aiuto è in arrivo Russia | Minacce inaccettabili Le news in diretta

Aggiornamenti sulla crisi in Iran: l’opposizione denuncia circa 12.000 vittime tra i manifestanti, mentre il regime degli ayatollah ridimensiona la cifra. In risposta, figure internazionali come Trump e la Russia commentano gli sviluppi, evidenziando il contesto di tensione e le diverse posizioni sulle proteste in corso. Le notizie in tempo reale forniscono un quadro di un conflitto complesso e in evoluzione.

Roma, 13 gennaio 2026 – I media vicini all’opposizione parlano di 12.000 morti, il regime minimizza contando “duemila vittime” (come se fossero poche). Ciò che è sicuro è che l’Iran “brucia” travolto dalle  manifestazioni contro una difficilissima crisi economica e le repressioni della repubblica islamica degli ayatollah. Iran, l'Onu "inorridita" denuncia la repressione contro i manifestanti Migliaia di persone sono scese in piazza negli ultimi giorni e ancora nelle ultime ore sfidando la repressione del regime che ha oscurato Internet. Cosa sta succedendo in Iran e cosa c’è dietro alle proteste Una situazione osservata con attenzione a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

