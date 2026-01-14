Iran l’allarme dei media | Incursioni dei pasdaran a casa dei manifestanti uccisi

Secondo Iran International, emittente dei dissidenti iraniani, le forze di sicurezza hanno effettuato incursioni nelle abitazioni dei familiari delle persone uccise durante le proteste nell’area orientale di Teheran. Le operazioni coinvolgerebbero membri delle Guardie rivoluzionarie e agenti in abiti civili, sollevando preoccupazioni sulla repressione e sulle modalità di intervento delle autorità iraniane nel contesto delle recenti manifestazioni.

Secondo quanto riferito da Iran International, emittente televisiva dei dissidenti iraniani con base a Londra, le forze di sicurezza in abiti civili e membri delle Guardie rivoluzionarie avrebbero compiuto operazioni mirate contro le abitazioni dei familiari delle persone uccise durante le proteste nell’area orientale di Teheran. L’emittente parla di irruzioni condotte con modalità intimidatorie, durante le quali sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco, rivolti insulti e saccheggiate le case. Sempre stando alla stessa fonte, ai parenti delle vittime sarebbe stato imposto di recuperare i corpi prima dell’alba e di procedere a sepolture rapide e riservate, con l’avvertimento che i costi delle munizioni utilizzate sarebbero stati addebitati alle famiglie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

