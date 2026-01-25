Tra l’8 e il 9 gennaio, l’Iran ha vissuto un’intensa ondata di repressione, con stime di circa 30.000 vittime in appena 48 ore. Questo escalation ha attirato l’attenzione internazionale sulle violazioni dei diritti umani nel paese, sollevando domande sulla natura e la portata delle operazioni di repressione condotte dalle autorità iraniane.

Trentamila morti in sole 48 ore. Sarebbero questi i numeri delle vittime della repressione iraniana tra l'8 e il 9 gennaio scorso. Una carneficina messa in atto dalle forze governative e le milizie legate all'Ayatollah Khamenei avrebbero così spezzato le manifestazioni con l'uso sistematico della forza e della violenza. A renderlo noto la rivista Time che ha citato due alti funzionari del Ministero della Salute di Teheran, rimasti anonimi, e che avrebbero descritto quella che è stata a tutti gli effetti una mattanza. Secondo le fonti del magazine statunitense, in poco meno di 48 ore sarebbero esaurite le scorte di sacchi per cadaveri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, la violenta repressione di Khamenei: 30 mila morti in 48 ore

La rivista Time: "Potrebbero essere 30mila i morti in 48 ore di repressione in Iran"

L'Onu: inorriditi dalla violenta repressione in Iran. I media di opposizione: «I morti sono 12mila»

