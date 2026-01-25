Iom 40 anni di amore | Cerchiamo volontari

L’Istituto Oncologico Marchigiano di Ancona, fondato 40 anni fa grazie alla dedizione del dottor Maurizio Bonsignori e al sostegno dell’imprenditore Migliarini, si distingue come una delle associazioni di volontariato più attive nella regione. Con un percorso di impegno e solidarietà, l’istituto offre supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie. Cerchiamo volontari desiderosi di contribuire a questa importante missione.

IOM, Istituto Oncologico Marchigiano di Ancona. Una storia iniziata quaranta anni fa grazie alla volontà di un oncologo, il dottor Maurizio Bonsignori ed un imprenditore illuminato, Migliarini che con il suo sostegno economico permise di avviare quella che oggi è considerata una delle associazioni di volontariato più attive nel territorio nell'assistere i malati oncologici e le loro famiglie. Se ne è parlato ieri ad Ancona nel corso del convegno che si è svolto a Palazzo del Popolo, organizzato dallo IOM proprio per celebrare questo importante traguardo. Ad aprire l'evento il Presidente Marco Luchetti che nel suo intervento ha ripercorso la storia dell'associazione: "Facendo una verifica di quanto si è fatto ma soprattutto per attrarre nuovi volontari e rinnovare le alleanze sul territorio".

Iom, 40 anni al servizio della dignità: "insieme per una sanità che non sia terreno di scontro"Iom, da 40 anni al servizio della dignità delle persone, si impegna a garantire un’assistenza sanitaria equa e accessibile.

Iom Ancona, 40 anni di cure gratuite ai malati di tumore: "I numeri crescono, serve l'aiuto di tutti"Da 40 anni, Iom Ancona offre cure gratuite ai malati di tumore, accompagnando i pazienti con professionalità e umanità.

