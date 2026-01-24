Iom 40 anni al servizio della dignità | insieme per una sanità che non sia terreno di scontro

Iom, da 40 anni al servizio della dignità delle persone, si impegna a garantire un’assistenza sanitaria equa e accessibile. Nato in seguito alla frana del 1982, l’organizzazione si è consolidata come punto di riferimento nel welfare di Ancona, promuovendo un sistema sanitario che favorisca la collaborazione e il rispetto reciproco, senza divisioni. Un percorso che testimonia l’importanza di un impegno continuo per una sanità più giusta e solidale.

Celebrato in Comune il quarantennale dell'istituto: appello per nuovi volontari e l'annuncio dell'AST di nuovi spazi al Crass per potenziare l'assistenza domiciliare ANCONA – Una storia nata tra le macerie della frana del 1982 e diventata, quarant'anni dopo, un pilastro insostituibile del welfare cittadino. L'Istituto Oncologico Marchigiano (Iom) di Ancona ha festeggiato questa mattina, nella sede del Comune, i suoi primi 40 anni di attività, trasformando l'incontro in un momento di bilancio e di profonda pianificazione per il futuro. "Non un amarcord, ma un'occasione per guardare avanti", ha esordito il Presidente Marco Luchetti.

