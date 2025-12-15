Iom Ancona 40 anni di cure gratuite ai malati di tumore | I numeri crescono serve l' aiuto di tutti

Da 40 anni, Iom Ancona offre cure gratuite ai malati di tumore, accompagnando i pazienti con professionalità e umanità. Un impegno costante che si traduce in assistenza domiciliare e sostegno, rispondendo alla crescente domanda di servizi di questo tipo. Un percorso di dedizione che invita alla solidarietà e al coinvolgimento di tutta la comunità.

ANCONA – Quattro decenni al fianco di chi soffre, portando le cure, ma soprattutto un volto amico, direttamente nelle case dei pazienti. L'IOM (Istituto Oncologico Marchigiano) di Ancona si prepara a tagliare il traguardo storico dei 40 anni di attività nel 2026. Portare cure e sostegno psicologico a circa 360 malati oncologici l'anno sparsi su 15 Comuni della provincia di Ancona.

