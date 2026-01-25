Interviste | parla mister Alessandro Birindelli Bravi nei recuperi e nelle ripartenze

In questa intervista, il mister Alessandro Birindelli analizza la recente vittoria a San Benedetto, sottolineando l’importanza di essere efficaci nei recuperi e nelle ripartenze. L’allenatore valorizza il contributo della squadra, evidenziando come i risultati consolidino fiducia e consapevolezza. Un’occasione per comprendere le strategie e le prospettive della formazione, con uno sguardo attento alle potenzialità di crescita e sviluppo.

Si prende i complimenti, Birindelli, e li gira alla squadra. Il successo di San Benedetto, un'altra bella iniezione di fiducia e consapevolezza. "Abbiamo approcciato benissimo la partita – dice il mister bianconero –. Sapevamo delle difficoltà della gara, della forza dei tre giocatori offensivi avversari. Siamo stati bravi sulle seconde palle, sui recuperi e sulle ripartenze negli spazi, per quanto sia un aspetto da migliorare. In fase difensiva i ragazzi hanno capito di dover essere un blocco senza palla: tutti aiutano tutti. Giocare davanti a 9-10 mila persone è stato emozionante, uno stimolo".

