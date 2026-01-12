L’allenatore della Pianese, Alessandro Birindelli, commenta il pareggio ottenuto a Carpi, considerandolo un passo importante verso la salvezza. La partita ha confermato la solidità della squadra e la determinazione nel proseguire nel campionato con attenzione e calma. Birindelli sottolinea l’importanza di ogni risultato positivo, mantenendo un’analisi equilibrata e orientata al proseguimento della stagione con serenità.

Un pareggio, quello centrato dalla Pianese a Carpi, che l’allenatore bianconero, Alessandro Birindelli "si tiene stretto". "Dopo il gol subito ho visto una reazione importante – dice –. Ho effettuato alcuni cambi che ci hanno permesso di alzare il baricentro e, forse, ai punti avremmo meritato qualcosa in più. Tuttavia questo 1-1 allunga la striscia positiva, ci dà coraggio ed è un passo ulteriore verso la salvezza ". "Voglio fare ancora i complimenti ai ragazzi – aggiunge – perché tra la neve e qualche defezione dell’ultimo momento, non è stato semplice preparare la partita. Abbiamo ritrovato giocatori che non disputavano una gara intera da due mesi e questo ci ha permesso anche di valutarne le condizioni e migliorarle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste. Mister Birindelli: "Passo ulteriore verso la salvezza»

Leggi anche: Interviste: mister Birindelli. "Prestazione importante. Bravi i ragazzi»

Leggi anche: Interviste: mister Birindelli. "Ho visto abnegazione e grande spirito di sacrificio»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Birindelli elogia la Pianese: Vittoria pesante sull'Ascoli. Decisivi i cambi e la forza del gruppo.

Interviste: mister Birindelli. "Prestazione importante. Bravi i ragazzi» - Terzo risultato utile consecutivo e terza vittoria di fila al Comunale: c’è soddisfazione nelle parole del tecnico bianconero, Alessandro Birindelli... lanazione.it

Interviste. Birindelli esulta: "E’ una vittoria importante. Godiamocela» - E sì che il mister bianconero, al Comunale, ha "rivisto... lanazione.it

Amica9 Tv. . Fidelis Andria-Barletta 0-0 | Interviste post gara mister Scaringella e Perina #FidelisAndria #BarlettaCalcio #SerieDGironeH #derbydellabat - facebook.com facebook