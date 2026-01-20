Maxi incidente tra tre auto sulla Monza-Saronno 6 feriti | traffico bloccato

Un incidente tra tre veicoli sulla strada Monza-Saronno ha causato sei feriti e una donna in gravi condizioni. Il sinistro ha provocato un blocco temporaneo del traffico nella zona, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di accertamento. Si consiglia di evitare l’area e di seguire le indicazioni delle autorità.

Lo schianto martedì pomeriggio all'altezza di Bovisio Masciago. Grave una donna di 58 anni. Tra le persone soccorse anche un ragazzino di 14 anni Inevitabili le conseguenze sul traffico martedì pomeriggio con l'arteria che è rimasta paralizzata a partire dalle 16 per consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. Si sono registrate lunghe code e tempi di percorrenza prolungati, con diverse segnalazioni da parte degli utenti.🔗 Leggi su Monzatoday.it Incidente sulla Saronno–Monza: strada bloccata e traffico in tilt tra Limbiate, Solaro e Milano-MedaUn incidente sulla Saronno–Monza (ex statale 527) a Bovisio Masciago ha provocato il blocco totale della strada, causando gravi disagi al traffico tra Limbiate, Solaro e Milano-Meda. Incidente tra auto sulla Cassia sud a Vetralla, tre feriti e traffico in tiltMercoledì 7 gennaio, sulla Cassia sud di Vetralla, si è verificato un incidente tra tre veicoli all'altezza del chilometro 69, poco prima del bivio per Tuscania. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Maxi tamponamento tra cinque auto: conducente intrappolato nelle lamiere; Maxi tamponamento sulla Valsugana a Campiello: strada chiusa e code; Incidente vicino al Lisert: coinvolti 6 camion, due feriti; Scontro tra tre bisonti della strada: autostrada bloccata e carico disperso. Maxi incidente in A4 tra Duino e Monfalcone Est: tre camion coinvolti, traffico bloccato e feritoMattinata complicata sull’autostrada A4, dove un incidente ha mandato in tilt la circolazione nel tratto triestino-goriziano. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 12.00 di oggi, lunedì 19 genna ... triestecafe.it Incidente a catena tra tre auto. Due anziani finiscono in ospedalePer consentire i rilievi di rito, la messa in sicurezza dei mezzi e la pulizia della carreggiata dai detriti, la polizia locale ha disposto la chiusura totale del tratto stradale interessato per circa ... msn.com Incidente stradale a Salerno, auto contro un palo: feriti madre e figlio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.