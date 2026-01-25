Del Vecchio, nuovo proprietario del gruppo Qn, è stato coinvolto in un incidente in Ferrari sulla Tangenziale di Milano. L'accusa riguarda la sostituzione alla guida, sollevando dubbi sulla dinamica dell'incidente. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Il neo proprietario del gruppo editoriale Qn sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro in Tangenziale a Milano. Per la polizia, potrebbe essersi allontanato senza soccorrere la donna ferita e mettendo un amico al volante. Ci sono ancora diversi punti da chiarire nella vicenda che riguarda Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital, destinatario di un verbale di accertamento per l’incidente stradale avvenuto il 16 novembre scorso sulla Tangenziale Est di Milano, con la conseguente decurtazione di dieci punti dalla patente. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura che, al momento (a quanto risulta alla Verità ), non ha aperto alcun fascicolo penale, riservandosi di valutare le ipotesi di sostituzione di persona e omissione di soccorso emerse dagli accertamenti della Polizia stradale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Incidente in Ferrari per Del Vecchio. L’accusa: si è fatto sostituire alla guida

