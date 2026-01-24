Incidente in Ferrari per Leonardo Del Vecchio si fa sostituire alla guida | indagato

Leonardo Maria Del Vecchio è stato indagato per aver sostituito la guida e per omissione di soccorso a seguito di un incidente sulla Tangenziale Est di Milano, avvenuto il 16 novembre 2025. L’incidente coinvolge la sua Ferrari e ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle autorità competenti.

Del Vecchio indagato per un incidete in Ferrari: avrebbe obbligato un dipendente a dire che guidava luiLeonardo Maria Del Vecchio, proprietario di Luxottica, è indagato a Milano per omissione di soccorso e sostituzione di persona dopo un incidente sulla ... fanpage.it

Indagato Leonardo Maria Del vecchio, un uomo della sicurezza al suo posto al volante della Ferrari dopo l’incidente in tangenzialeL’avviso di garanzia gli è stato recapitato nel suo attico di Brera dai poliziotti della Stradale Del comparto Lombardia. Inoltre gli sono stati decurtati dieci punti della patente, senza però il sequ ... milanofinanza.it

