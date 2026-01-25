Incentivi auto in Cina | non più fissi ma percentuali

In Cina, gli incentivi per l'acquisto di auto nuove sono stati rivisti e non più stabiliti come importi fissi. Ora, i sussidi sono calcolati come percentuale del prezzo, fino al 12%, con un limite massimo di 2.000 yuan. Questa modifica mira a rendere più flessibili e adattabili le agevolazioni, influenzando le strategie di mercato e gli acquisti dei consumatori nel settore automobilistico cinese.

Il governo cinese è corso ai ripari per far fronte alla prevista crisi del mercato interno automobilistico, varando un nuovo schema di incentivi all'acquisto di auto in anticipo sulle previsioni che davano l'annuncio a metà gennaio. Le proiezioni degli analisti, infatti, parlano per il 2026 di un volume di 28,9 milioni di vetture vendute, contro i 30,4 milioni con i quali dovrebbe essersi chiuso il 2025, con una flessione quindi pari a circa il 5%, la prima di questa portata dal 2020, anno contraddistinto dalla pandemia del Covid. Il quadro risulta più allarmante per l'economia cinese se si tiene conto che la produzione totale di veicoli – comprendente, oltre alle auto, anche mezzi industriali e bus – è stata nel 2025 di 33 milioni di esemplari, contro una capacità produttiva totale stimata in 50 milioni; cosa che, per inciso, induce il Paese asiatico a spingere sulle esportazioni, non solo com'è noto verso l'Europa, ma anche in direzione dell'Africa e, in particolare, del mercato sudafricano, il più promettente per capacità di acquisto.

